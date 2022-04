Premium Het beste van De Telegraaf

Trukendoos van Russische ’diplomaten’ leest als klassieke spionageroman

Door Hannes Cattebeke

Vergeet cyberspionage, drones en datalekken. Als een grootmacht als Rusland op zoek gaat naar specifieke informatie, zet ze daar nog altijd graag een legertje spionnen voor in. Dat bleek deze week nog, toen in meerdere Europese landen Russische ’diplomaten’ werden uitgezet. Hun trukendoos leest als een klassieke spionageroman, met verleidingspogingen in nachtclubs en afluisterapparatuur in vergaderzalen.