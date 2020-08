Haarlem gooit horecazaken op slot na overtreden coronaregels

Handhavers zagen tijdens de controles dat zitplaatsen niet voldoende afstand van elkaar hadden. Daarnaast hadden veel bezoekers geen vaste zitplaats, stonden mensen te dicht op elkaar of waren ze aan het dansen.

De gemeente adviseert alle bezoekers zich te laten testen op het coronavirus. Burgemeester Jos Wienen noemt de misstanden „ontoelaatbaar en zorgwekkend.” „Ik merk dit aan als een ernstige verstoring van de openbare orde en een risico voor de volksgezondheid.”

’Momentopname’

Eigenaar Martijn Bevelander van June reageert gelaten op het nieuws. „Na een aantal uurtjes zijn bezoekers toch beschonken en zie je dat er een, twee of drie mensen gaan dansen. Daar wordt dan op gehandhaafd, maar het is een momentopname. De strafmaat vind ik buitenproportioneel. Er is geen gesprek geweest, geen waarschuwing. Heel jammer dat dit zo naar buiten wordt gebracht en we nu moeten sluiten.”

De twee andere horecazaken waren woensdagmorgen niet bereikbaar voor een reactie.

