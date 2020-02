Contactonderzoek besmette man Loon op Zand afgerond

De GGD monitort deze mensen de komende weken. Bij klachten worden zij door de GGD getest op de aanwezigheid van het virus. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekendgemaakt.

De 56-jarige man is het eerste besmettingsgeval in Nederland. Hij werd woensdag in het ziekenhuis opgenomen. Afgelopen week heeft hij in Tilburg carnaval gevierd. Volgens de Tilburgse burgemeester Theo Weterings was de man niet besmettelijk toen hij carnaval vierde en maakt hij het goed.