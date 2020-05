Ex-international en ondernemer Dries Boussatta: ’Het is een slagveld’

Dries Boussatta: „Het allerbelangrijkste is dat iedereen om me heen gezond blijft. De rest is te regelen.” Ⓒ rene BOUWMAN

AMSTERDAM - Dries Boussatta (47) houdt als ondernemer zijn hart vast voor de gevolgen van de coronacrisis. De eigenaar van de vijf koffiebars tellende keten Buongiorno vreest te worden vermalen tussen de regels rond het coronavirus. Maar als het mis mocht gaan, komt de ex-voetballer in hem naar boven. „Het enige nadeel is in dat geval voor mijn vrouw dat ze me dan een jaar of twee jaar niet ziet, omdat ik alles vanaf de grond weer opbouw”, belooft de ras-Amsterdammer.