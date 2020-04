Ouderen fleuren op van vooruitzicht op paashulde van Ali B

Zij is niet de enige alleenstaande oudere, die in deze tijd nóg minder mensen ziet dan voorheen. „’s Ochtends wacht ik of er iemand komt. Of niet. Een telefoontje is al heel leuk.” Want dat gebeurt niet iedere dag.

Voor mensen zoals zij vatte rapper Ali B het plan op om vrijdag samen met de sierteelt 150.000 boeketten te bezorgen bij ouderen die nu helemaal alleen zijn. Uit vrees voor het virus durven zij de deur niet uit. En bezoekers blijven weg, uit angst om hen te besmetten. Ouderenbond Anbo zorgt voor het contact met de thuiszorgorganisaties, die de bloemen bij de zelfstandig wonende ouderen zullen afgeven.

„De thuiszorg heb ik gevraagd weg te blijven, want er kwam steeds iemand anders”, zegt mevrouw Klein. „Toch griezelig, want ze moeten me wassen en aankleden.” De thuiszorgers vroegen haar wie dat dan gaat doen. „Ik heb gezegd dat we in de oorlog weken geen water hebben gehad. Zeep al helemaal niet. Dat heb ik toch ook overleefd?” Maar een bos bloemen laat zij zich met Pasen graag door de thuiszorg aanreiken: „Dat vind ik fantástisch. Ik ben dol op bloemen!”

Joke Verweij (85) uit Boskoop zit in het zonnetje, als zij aan de telefoon komt: „Binnen, in een hoekje van de slaapkamer met mijn deur open.” Ze woont er pas een paar weken. „Ik moet nog een paar kasten halen, maar dat gaat nu niet. Radio en tv zijn ook nog niet aangesloten en daar komt nu niemand voor.”

Joke Verweij (85) uit Boskoop Ⓒ Matty van Wijnbergen

Patience spelen

Het virus heeft het leven van mevrouw Bergman (87) uit Amsterdam ook veranderd: „Voorheen haalde ik zelf altijd een bos bloemen met mijn scootmobiel. Nu kom ik helemaal niet meer buiten.” Zij speelt vaker Patience op haar tablet, hoewel ze iets aan haar ogen heeft, waardoor zij slecht ziet. „De behandeling in het ziekenhuis is door het virus afgezegd. In mei was de volgende afspraak gepland. Die is nu ook afgebeld.” Met Pasen verwacht ze niemand en gaat zij nergens heen: „Maar een bos bloemen, dat is toch altijd leuk! Die krijg ik niet vaak.”