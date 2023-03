Premium Het beste van De Telegraaf

Harde taal over migratie van coalitiepartijen irriteert: 'Het is allemaal amateurtoneel'

Door Valentijn Bartels

Den Haag - Nu coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU elkaar in verkiezingstijd andermaal in de haren vliegen over migratie en asiel, klinkt er forse kritiek op de besluiteloosheid van de coalitie als geheel op deze thema’s. „We wachten al maanden op een visie op migratie, maar die komt er niet omdat partijen elkaar de tent uitvechten”, zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk.