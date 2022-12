Politie vindt bijna 700 kilo vuurwerk in woning in Roosendaal

In totaal werd er 646 kilo vuurwerk aangetroffen door de politie. Omdat er ook met het vuurwerk geknutseld was, werd het Team Explosieven Verkenners ingeschakeld waarna de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie de explosieven onschadelijk heeft gemaakt.

Naast het in bezit hebben van professioneel vuurwerk worden de bewoners ook verdacht van het in bezit hewbben van meer dan 25 kilo consumentenvuurwerk en het knutselen aan vuurwerk.

Ook in Zevenbergschen Hoek werd ongeveer 50 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen door de politie. Agenten controleerden op de A16 een personenauto met een Belgisch kenteken. De inzittenden bleken in het bezit te zijn van softdrugs. Toen de agenten in de auto gingen zoeken, vonden ze illegaal vuurwerk, waaronder COBRA’s en lawinepijlen.

In overleg met de officier van justitie zijn de drie inzittenden van de auto aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zijn ze ingesloten voor verhoor. Het gaat om Belgische mannen van 50, 31 en 25 jaar oud. Het aangetroffen vuurwerk is meegenomen door een gespecialiseerd bedrijf dat het op de juiste manier kan vernietigen.

In het Brabantse Geldrop vond de politie donderdag ook nog 142 kilo illegaal vuurwerk in een woning. De 37-jarige bewoner van de woning aan de Wingerd is aangehouden. Er werden onder meer cobra’s, nitraten en duizendklappers gevonden.