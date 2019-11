Olievlek bedreigt Braziliaanse stranden

„Wat tot nu toe is aangespoeld, is maar een klein gedeelte van alle olie die is geloosd”, aldus Bolsonaro. „Het ergste moet nog komen.”

De olie vervuilt al meer dan drie maanden stranden langs de kust van Brazilië. De olievlek ligt in de zee ter hoogte van het noordoosten van Brazilië. De afkomst van de olie is nog onbekend. Eerder deze week werd een Grieks schip beschuldigd van het lozen van de olie, maar de eigenaar van die tanker ontkende de aantijgingen.