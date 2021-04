LIVE | Slechts helft ziekenhuizen kan kritieke planbare zorg nog op tijd geven

17.50 - Makers Russisch vaccin klagen toezichthouder Brazilië aan

De makers van het Russische coronavaccin Spoetnik-V slepen de Braziliaanse gezondheidswaakhond voor de rechter. Die organisatie heeft volgens de Russen moedwillig valse informatie verspreid zonder hun product te testen.

Toezichthouder Anvisa wees deze week een verzoek af van Braziliaanse deelstaten die tientallen miljoenen doses wilden bestellen van het middel. De organisatie had kritiek op het ontwikkelingsproces en zei ook dat de informatie over de veiligheid en werkzaamheid van het middel incompleet was.

Braziliaanse experts hadden gewaarschuwd dat virussen die waren gebruikt bij het maken van het vaccin zich weer zouden kunnen vermenigvuldigen in patiënten. Die zogeheten adenovirussen behoren inactief te zijn, maar door een productiefout zou dat niet altijd het geval zijn.

De kritiek viel slecht bij de vaccinmakers. Die klaagden op de officiële Twitteraccount van Spoetnik-V dat Anvisa „onjuiste en misleidende” verklaringen heeft afgelegd. Ze beschuldigen de toezichthouder van laster en zeggen in Brazilië naar de rechter te stappen.

Spoetnik-V is goedgekeurd voor gebruik in meer dan zestig landen. De Europese toezichthouder EMA heeft het coronavaccin nog niet goedgekeurd, maar het wordt al wel gebruikt in EU-lidstaat Hongarije. Dat wilde niet wachten tot de medicijnwaakhond goedkeuring zou geven.

17.10 - Helft ziekenhuizen kan kritieke planbare zorg nog op tijd geven

Nog maar 49 procent van de ziekenhuizen kan alle zogenoemde kritieke planbare zorg, die binnen zes weken moet plaatshebben om gezondheidsschade te voorkomen, nog op tijd geven. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZa. Vorige week kon 63 procent dit nog. Acute en semi-acute zorg kunnen nog steeds wel altijd worden geleverd.

Het geschatte aantal gemiste verwijzingen sinds maart 2020, het begin van de coronacrisis, is opgelopen tot 1,4 miljoen. Dit heeft volgens de autoriteit geleid tot 1,1 miljoen minder polikliniekbezoeken en 230.000 minder operaties dan er normaal zouden zijn geweest. Alleen bij cardiologie, dermatologie en oogheelkunde waren de aantallen operaties als in voorgaande jaren.

De NZa schat verder in dat er sinds maart 2020 ongeveer 75.000 minder verwijzingen waren naar de ggz dan te verwachten was zonder corona.

16.55 - Ook na zomer mogelijk nog maatregelen in mbo en hoger onderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moeten ook na de zomervakantie nog rekening houden met beperkingen in verband met het coronavirus. Dat staat in een brief die onderwijsminister Ingrid van Engelshoven aan bestuurders van onderwijsinstellingen heeft gestuurd.

In het „meest waarschijnlijk” geachte scenario kan in het nieuwe studiejaar weer fysiek les worden gegeven en hoeven studenten dan geen 1,5 meter afstand meer te houden. Van Engelshoven gaat daarbij ervan uit „dat een aanzienlijk deel van de bevolking is gevaccineerd en het epidemiologische beeld het mogelijk maakt om veel maatregelen af te schalen.”

Studenten aan het werk in de dependance van de universiteit van Leiden. Ⓒ ANP / HH

Het blijft wel zaak de ’basismaatregelen’ te blijven volgen, zoals vaak de handen wassen en thuisblijven bij klachten. Andere maatregelen die waarschijnlijk nog zullen gelden zijn het vrijwillig zelftesten en een maximale groepsgrootte. Daarmee moet worden voorkomen dat het virus zich snel verspreidt, als een student die besmet is toch naar college komt.

De minister kan niet uitsluiten dat uiteindelijk toch een ander scenario met meer beperkingen moet worden gekozen, of juist het „optimale scenario” mogelijk wordt waarin alleen nog de hygiëneregels van kracht blijven. Het Outbreak Management Team (OMT) is gevraagd daarover in juli, „of zoveel eerder als mogelijk”, advies uit te brengen.

15.30 - Franse president komt met versoepelingen vooral in juni

De Franse cafés en restaurants kunnen 9 juni de terrassen weer openen en aan het einde van die maand wordt de avondklok helemaal afgeschaft. Dit zijn onderdelen van een plan voor het afbouwen van de coronamaatregelen waar president Emmanuel Macron donderdag regionale media van op de hoogte stelt. Het plan staat echter al onder meer bij nieuwszender Europe 1.

Een vrouw draagt een mondkapje op straat in de Franse hoofdstad Parijs. Ⓒ ANP / HH

De strenge avondklok van 19.00 uur tot 06.00 uur wordt in twee stappen afgeschaft. Op 19 mei gaat het land vanaf 21.00 uur dicht en 9 juni vanaf 23.00. Op 9 juni kunnen er ook weer gezonde toeristen komen en die moeten dan een „gezondheidsdocument” bij zich hebben. Onder voorwaarden zullen theaters musea en andere publieke ruimten zoals concertzalen 19 mei al de deuren weer openen.

14.45 - Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt tot 2704, 7344 nieuwe besmettingen

Het aantal in de Nederlandse ziekenhuizen opgenomen coronapatiënten is tot 2704 gestegen. Dat is het hoogste peil sinds 7 januari.

Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding donderdag. Deze week worden versoepelingen doorgevoerd. Ziekenhuizen kampen met relatief veel personeelsuitval en zijn bang dat ze de komende tijd de druk niet aan kunnen.

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal gedaald en onder het weekgemiddelde uitgekomen. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 7344 nieuwe besmettingen geregistreerd.

Vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is er sprake van een daling van 220 positieve tests. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 7564 besmettingen per etmaal.

Ook vergeleken met vorige week donderdag, toen het aantal besmettingen op bijna 9600 uitkwam, nam het aantal nieuwe besmettingen fors af. Dat was het hoogste aantal sinds begin januari.

14.00 - New York vanaf 1 juli weer ’helemaal open’

Burgemeester Bill de Blasio van New York zegt dat de hele stad op 1 juli weer opengaat dankzij de vele vaccinaties. „We zijn er klaar voor om de winkels, de ondernemingen, de kantoren en theaters weer helemaal open te gooien”, zei de burgervader donderdag in een vraaggesprek.

Mensen op het terras in New York. Ⓒ ANP / HH

De heropening van New York wordt gezien als een belangrijke mijlpaal voor Amerika’s meest dichtbevolkte stad, die eerder het epicentrum van de coronapandemie was.

13.45 - Onderzoekers zien ’sociale kloof’ in vaccinatiebereidheid

Mensen die weinig vertrouwen hebben in de overheid of slecht kunnen rondkomen zijn veel minder geneigd zich te laten prikken tegen het coronavirus. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Haagse Hogeschool waarschuwen voor „een sociale kloof” in de vaccinatiebereidheid. Ze raden de overheid aan om mensen uit kwetsbare groepen niet alleen een vaccinatieoproep te sturen, maar ze ook „proactief te benaderen.”

Bij voorkeur gebeurt dat „door mensen die zij vertrouwen.” Dat kan de huisarts zijn, maar leiders van religieuze organisaties en jongerenwerkers zouden ook kunnen bijdragen aan het „overtuigingsoffensief”, schrijven de wetenschappers.

Ruim 24.000 mensen deden aan het onderzoek mee. De grote meerderheid (85 procent) wil zich wel laten vaccineren tegen het coronavirus, maar onder een aantal specifieke groepen blijkt die bereidheid veel lager. Zo wil slechts 28 procent van de ondervraagden die „heel weinig vertrouwen” in de overheid zeggen te hebben een coronavaccin. Mensen die wel vertrouwen hebben in de overheid, willen de beschermende prikken juist bijna allemaal. Daartussenin zit nog een groep die „niet veel/niet weinig” vertrouwen heeft in de autoriteiten. Die zit ongeveer op het gemiddelde: 87 procent van deze mensen is van plan zich te laten vaccineren.

13.30 - Coronatestlocatie Ahoy tijdelijk dicht, wachtende vrouw overleden

Het paviljoen bij Rotterdam Ahoy waar mensen zich kunnen laten testen op het coronavirus, is donderdag tijdelijk gesloten. Een vrouw werd onwel toen ze in de rij stond te wachten op een test. Medewerkers hebben geprobeerd haar te reanimeren, maar ze overleed ter plaatse.

Ⓒ ANP / HH

De GGD Rotterdam-Rijnmond zegt dat het nog niet duidelijk is wanneer de locatie weer open gaat. Mensen met een afspraak voor een test worden doorverwezen naar een andere locatie.

13.00 - Ministerie: streven blijft 1 juli iedereen een eerste prik

Volgens het ministerie van Volksgezondheid blijft „het streven” dat iedere volwassene die dat wil begin juli een eerste coronaprik kan krijgen. Ook het plan om in de tweede helft van mei alle 60-plussers en mensen met een hoog medisch risico te hebben geprikt, hoeft volgens het ministerie niet te worden bijgesteld. Donderdag bleek dat deze week minder coronavaccins worden toegediend dan eerder werd verwacht.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schatte eerst dat deze week 729.732 prikken gezet zouden worden, maar heeft die verwachting naar beneden bijgesteld. Op het coronadashboard van de overheid staat nu dat 649.762 mensen een dosis zullen ontvangen tussen 26 april en 2 mei. Dat zijn er 11 procent minder dan de aanvankelijke inschatting.

Uit de wekelijkse rapportage over de vaccinatiecampagne blijkt dat vorige week, tot en met zondag, bijna 634.000 prikken zijn gezet. Dat zijn er ruim 90.000 per dag. Als de laatste verwachting uitkomt, gaat het tempo momenteel dus omlaag in plaats van omhoog, zoals eigenlijk de bedoeling is.

11.35 - RIVM probeert effect avondklok nog uit te rekenen

Het RIVM weet niet hoe Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, erbij komt dat de invoering van de avondklok geen effect heeft gehad. „Wij weten niet waar Ernst zich op baseert, wij zijn nog aan het kijken wat het heeft opgeleverd, maar dat is nog work in progress”, zegt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

„Onze beste inschatting vooraf was dat de gecombineerde maatregel van de avondklok en de eenpersoonsbezoekregeling een reductie van ongeveer 10 procent zou opleveren. We kijken nu of we daar berekeningen op los kunnen laten om daar nog een preciezer netto-effect uit te distilleren. Maar die hebben we nu nog niet”, aldus de zegsman van het RIVM.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Ⓒ ANP

Kuipers zei woensdagavond tijdens de RTL-talkshow Beau dat de avondklok geen zin heeft gehad. „Bij de invoering van de avondklok was de berekening dat het 10 procent zou verminderen. Als je kijkt naar het beloop van de ziekenhuisopnames in de tijd, zagen we zowel bij de invoering als bij het opschuiven geen enkel effect”, vertelde de LNAZ-voorman. De avondklok is deze week afgeschaft.

11.30 - Verwachte aantal prikken deze week lager dan eerdere schatting

In Nederland worden deze week minder coronavaccins toegediend dan eerder werd verwacht. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schatte eerst dat 729.732 prikken gezet zouden worden, maar heeft die verwachting donderdag naar beneden bijgesteld. Op het coronadashboard van de overheid staat nu dat 649.762 mensen een dosis zullen ontvangen tussen 26 april en 2 mei. Dat zijn er 11 procent minder dan de aanvankelijke inschatting.

De reden is niet direct duidelijk. Bij het verwachte aantal op het coronadashboard staat overigens een disclaimer: „Het echte aantal kan anders zijn, bijvoorbeeld doordat mensen hun afspraak afzeggen of door problemen met de leveringen van vaccins.”

10.55 - RIVM stelt vaccinatiecijfer bij: bijna kwart miljoen prikken minder gezet

Het geschatte aantal coronavaccinaties is met 220.000 naar beneden bijgesteld, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Door „een programmeerfout” zijn op 13 april te veel vaccinaties gerapporteerd.

09.45 - Europees Parlement stemt in met invoering coronacertificaat

Het Europees Parlement stemt in met de invoering van een EU-breed erkend, gratis certificaat waarmee de houder bewijst dat hij tegen Covid-19 is ingeënt, recent negatief is getest of is hersteld van de ziekte en voldoende antilichamen heeft. Met het bewijs moet het vrij reizen binnen Europa in coronatijd gemakkelijker worden. De lidstaten mogen houders van het certificaat niet verplichten om bij aankomst in quarantaine te gaan of een coronatest eisen, stelt het parlement.

Het parlement stemde met 540 voor, 119 tegen en 31 onthoudingen in met het voorstel van de Europese Commissie voor de invoering van zo’n door alle lidstaten erkend digitaal of papieren certificaat maar wil wel een paar veranderingen. Zo wil het parlement dat het document „EU Covid-19-certificaat” gaat heten in plaats van Digitaal Groen Certificaat zoals het dagelijks EU-bestuur voorstelt. Ook moet het certificaat niet worden beschouwd als een reisdocument en moet het systeem na twaalf maanden worden geschrapt.

09.15 - Viruswaarheid neemt uitspraak Kuipers mee in zaak tegen avondklok

Actiegroep Viruswaarheid voelt zich in zijn strijd tegen de avondklok gesteund door uitspraken van Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. De ziekenhuisbaas zei bij de RTL-talkshow Beau dat de invoering van de avondklok geen enkel effect heeft gehad.

„Verbazingwekkend. Het effect van de avondklok is niet meetbaar omdat de maatregel tegelijkertijd met andere maatregelen is genomen”, reageert Jeroen Pols, jurist van Viruswaarheid. „Dus waar baseer je zo’n uitspraak nu op? Maar ik vind het prima dat hij het zegt, het ondersteunt ons verhaal”, vervolgt hij.

Kuipers gaf aan dat bij de invoering van de avondklok de berekening was dat het besmettingen met 10 procent zou verminderen. „Als je kijkt naar het beloop van de ziekenhuisopnames in de tijd, zagen we zowel bij de invoering als bij het opschuiven geen enkel effect”, aldus Kuipers in de talkshow.

Voorman Willem Engel (R) van Viruswaarheid en advocaat Jeroen Pols. Ⓒ ANP

Jurist Pols wijst erop dat er maandag een kort geding in Den Haag is tegen de avondklok. „Wij gaan eisen dat de Staat niet opnieuw het middel van een avondklok gaat inzetten. En daar draagt de uitspraak van Kuipers zeker aan bij.” Aanvankelijk draaide de zaak om het het opheffen van de avondklok.

08.00 - Moderna verhoogt productiecapaciteit coronavaccins

Farmaceutisch bedrijf Moderna gaat zijn productiecapaciteit voor coronavaccins flink verhogen. Het Amerikaanse bedrijf investeert in nieuwe productielijnen en kan daardoor volgend jaar tot 3 miljard doses leveren. Dit jaar worden dat er tussen de 800 miljoen en 1 miljard. Eerder ging Moderna voor dit jaar uit van minimaal 700 miljoen vaccins.

Moderna steekt onder meer geld in nieuwe productielijnen in Zwitserland en Spanje en ook de productie in de Verenigde Staten wordt opgevoerd. Omdat de investeringen nu worden gedaan, verwacht Moderna dat de extra capaciteit laat dit jaar en begin volgend jaar beschikbaar wordt.

Ⓒ Hollandse Hoogte / SIPA Press

De precieze hoeveelheid vaccins die de farmaceut kan leveren hangt onder meer af van de aard van de bestelling. Eén coronavaccin van Moderna bestaat nu uit 100 microgram, maar bij derde doses die bedoeld zijn om de immuniteit weer op peil te brengen zou dat de helft kunnen zijn. Ook voor kinderen zou 50 microgram volstaan.

Verder liet Moderna weten dat het vaccin volgens nieuwe gegevens tot drie maanden goed blijft bij normale koelkasttemperaturen. Het bedrijf ziet dat als een mogelijke doorbraak bij het benutten van vaccins met de mRNA-techniek in gebieden die moeilijk te bereiken zijn of waar minder beschikking is over gespecialiseerde vriezers.

De mRNA-techniek gebruikt de genetische code van de uitsteeksels van het coronavirus, de zogeheten messenger-RNA (mRNA). Die code zit in kleine vetbolletjes, die worden geïnjecteerd. Ook het vaccin van Pfizer/BioNTech werkt volgens deze methode.

06.36 - Opnieuw recordaantallen coronadoden en -besmettingen in India

India heeft donderdag opnieuw recordaantallen nieuwe coronadoden en -besmettingen gemeld. Het afgelopen etmaal werden er 3645 sterfgevallen geregistreerd. Het aantal inwoners dat tijdens diezelfde periode werd geïnfecteerd bedroeg 379.257. Daarmee zijn inmiddels meer dan 18 miljoen Indiërs sinds de uitbraak van het longvirus besmet geraakt, 204.832 van hen hebben dat niet overleefd.

Ⓒ ZUMAPRESS.com

Het Aziatische land kan de enorme stijging van het aantal ziektegevallen nauwelijks aan. Ziekenhuizen kampen al geruime tijd met een tekort aan bedden, zuurstof en medicijnen voor coronapatiënten. Media meldden eerder dat nabestaanden in de rij staan voor crematies en begrafenissen.

De Verenigde Staten sturen goederen ter waarde van 100 miljoen dollar (82,4 miljoen euro) om het land te helpen bij de bestrijding van het coronavirus, maakte het Witte Huis bekend. Het gaat om duizend zuurstoftanks, 15 miljoen mondkapjes en een miljoen sneltesten. De VS hebben ook hun eigen bestelling van AstraZeneca-grondstoffen omgeleid naar India zodat het land meer dan 20 miljoen doses van het coronavaccin kan maken.