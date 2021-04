LIVE | Viruswaarheid neemt uitspraak Kuipers mee in zaak tegen avondklok

10.55 - RIVM stelt vaccinatiecijfer bij: bijna kwart miljoen prikken minder gezet

Het geschatte aantal coronavaccinaties is met 220.000 naar beneden bijgesteld, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Door „een programmeerfout” zijn op 13 april te veel vaccinaties gerapporteerd.

09.45 - Europees Parlement stemt in met invoering coronacertificaat

Het Europees Parlement stemt in met de invoering van een EU-breed erkend, gratis certificaat waarmee de houder bewijst dat hij tegen Covid-19 is ingeënt, recent negatief is getest of is hersteld van de ziekte en voldoende antilichamen heeft. Met het bewijs moet het vrij reizen binnen Europa in coronatijd gemakkelijker worden. De lidstaten mogen houders van het certificaat niet verplichten om bij aankomst in quarantaine te gaan of een coronatest eisen, stelt het parlement.

Het parlement stemde met 540 voor, 119 tegen en 31 onthoudingen in met het voorstel van de Europese Commissie voor de invoering van zo'n door alle lidstaten erkend digitaal of papieren certificaat maar wil wel een paar veranderingen. Zo wil het parlement dat het document "EU Covid-19-certificaat" gaat heten in plaats van Digitaal Groen Certificaat zoals het dagelijks EU-bestuur voorstelt. Ook moet het certificaat niet worden beschouwd als een reisdocument en moet het systeem na twaalf maanden worden geschrapt.

09.15 - Viruswaarheid neemt uitspraak Kuipers mee in zaak tegen avondklok

Actiegroep Viruswaarheid voelt zich in zijn strijd tegen de avondklok gesteund door uitspraken van Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. De ziekenhuisbaas zei bij de RTL-talkshow Beau dat de invoering van de avondklok geen enkel effect heeft gehad.

„Verbazingwekkend. Het effect van de avondklok is niet meetbaar omdat de maatregel tegelijkertijd met andere maatregelen is genomen”, reageert Jeroen Pols, jurist van Viruswaarheid. „Dus waar baseer je zo’n uitspraak nu op? Maar ik vind het prima dat hij het zegt, het ondersteunt ons verhaal”, vervolgt hij.

Kuipers gaf aan dat bij de invoering van de avondklok de berekening was dat het besmettingen met 10 procent zou verminderen. „Als je kijkt naar het beloop van de ziekenhuisopnames in de tijd, zagen we zowel bij de invoering als bij het opschuiven geen enkel effect”, aldus Kuipers in de talkshow.

Jurist Pols wijst erop dat er maandag een kort geding in Den Haag is tegen de avondklok. „Wij gaan eisen dat de Staat niet opnieuw het middel van een avondklok gaat inzetten. En daar draagt de uitspraak van Kuipers zeker aan bij.” Aanvankelijk draaide de zaak om het het opheffen van de avondklok.

08.00 - Moderna verhoogt productiecapaciteit coronavaccins

Farmaceutisch bedrijf Moderna gaat zijn productiecapaciteit voor coronavaccins flink verhogen. Het Amerikaanse bedrijf investeert in nieuwe productielijnen en kan daardoor volgend jaar tot 3 miljard doses leveren. Dit jaar worden dat er tussen de 800 miljoen en 1 miljard. Eerder ging Moderna voor dit jaar uit van minimaal 700 miljoen vaccins.

Moderna steekt onder meer geld in nieuwe productielijnen in Zwitserland en Spanje en ook de productie in de Verenigde Staten wordt opgevoerd. Omdat de investeringen nu worden gedaan, verwacht Moderna dat de extra capaciteit laat dit jaar en begin volgend jaar beschikbaar wordt.

Ⓒ Hollandse Hoogte / SIPA Press

De precieze hoeveelheid vaccins die de farmaceut kan leveren hangt onder meer af van de aard van de bestelling. Eén coronavaccin van Moderna bestaat nu uit 100 microgram, maar bij derde doses die bedoeld zijn om de immuniteit weer op peil te brengen zou dat de helft kunnen zijn. Ook voor kinderen zou 50 microgram volstaan.

Verder liet Moderna weten dat het vaccin volgens nieuwe gegevens tot drie maanden goed blijft bij normale koelkasttemperaturen. Het bedrijf ziet dat als een mogelijke doorbraak bij het benutten van vaccins met de mRNA-techniek in gebieden die moeilijk te bereiken zijn of waar minder beschikking is over gespecialiseerde vriezers.

De mRNA-techniek gebruikt de genetische code van de uitsteeksels van het coronavirus, de zogeheten messenger-RNA (mRNA). Die code zit in kleine vetbolletjes, die worden geïnjecteerd. Ook het vaccin van Pfizer/BioNTech werkt volgens deze methode.

06.36 - Opnieuw recordaantallen coronadoden en -besmettingen in India

India heeft donderdag opnieuw recordaantallen nieuwe coronadoden en -besmettingen gemeld. Het afgelopen etmaal werden er 3645 sterfgevallen geregistreerd. Het aantal inwoners dat tijdens diezelfde periode werd geïnfecteerd bedroeg 379.257. Daarmee zijn inmiddels meer dan 18 miljoen Indiërs sinds de uitbraak van het longvirus besmet geraakt, 204.832 van hen hebben dat niet overleefd.

Het Aziatische land kan de enorme stijging van het aantal ziektegevallen nauwelijks aan. Ziekenhuizen kampen al geruime tijd met een tekort aan bedden, zuurstof en medicijnen voor coronapatiënten. Media meldden eerder dat nabestaanden in de rij staan voor crematies en begrafenissen.

Ⓒ ZUMAPRESS.com

De Verenigde Staten sturen goederen ter waarde van 100 miljoen dollar (82,4 miljoen euro) om het land te helpen bij de bestrijding van het coronavirus, maakte het Witte Huis bekend. Het gaat om duizend zuurstoftanks, 15 miljoen mondkapjes en een miljoen sneltesten. De VS hebben ook hun eigen bestelling van AstraZeneca-grondstoffen omgeleid naar India zodat het land meer dan 20 miljoen doses van het coronavaccin kan maken.