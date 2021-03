Hoogste aantal coronabesmettingen sinds half januari

Het aantal positieve tests was de afgelopen tijd stabiel rond de 4500 per dag, maar zit nu in de lift. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 34.775 meldingen van nieuwe gevallen. Dat komt neer op 4968 per dag, het hoogste gemiddelde sinds 26 januari.

Amsterdam telde afgelopen etmaal 331 nieuwe gevallen. In Rotterdam werden 238 besmettingen vastgesteld en in Utrecht kregen 117 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. In Den Haag werden 112 positieve tests geregistreerd en in Tilburg 103.

Aantal patiënten op ic’s stijgt

Het aantal patiënten op de verpleegafdelingen daalde naar 1334. Dat zijn er 19 minder dan op donderdag en 73 minder dan op dinsdag. Op de intensive cares steeg het aantal patiënten juist een klein beetje, van 572 naar 576. Sinds het begin van de week is dat aantal redelijk stabiel, tussen de 550 en 600. In de maand ervoor schommelde het aantal coronapatiënten op de ic’s juist tussen de 500 en 550.

Ziekenhuizen hebben afgelopen etmaal 250 nieuwe coronapatiënten opgenomen. In de afgelopen week kwamen er gemiddeld 223 nieuwe patiënten per dag bij. Dat is het hoogste gemiddelde sinds 30 januari.