KvK lekt privéadressen 1800 personen, onder wie politici

Dat staat in een brief die op sociale media circuleert en waar RTL Nieuws eerder over berichtte.

Volgens de nieuwszender gaat het onder meer om gegevens van Kamerleden van D66, GroenLinks en BIJ1. Een woordvoerder van BIJ1 bevestigt dat partijleider Sylvana Simons een brief heeft ontvangen van de KvK, waarin staat dat gegevens van haar zijn gelekt. De partijen hebben Kamervragen gesteld over hoe de informatie kon lekken.

Een woordvoerster van de KvK bevestigt dat het om de adressen van „een breed scala” aan politici en bestuurders van maatschappelijke organisaties gaat. Privéadressen van bestuurders en andere functionarissen die in het Handelsregister staan zijn niet openbaar. Maar justitie, advocaten, notarissen of deurwaarders kunnen deze gegevens met speciale toestemming wel opvragen. De KvK legt uit dat de voormalige advocaat de gegevens had opgevraagd nadat hij zich had uitgeschreven als advocaat, en dit dus eigenlijk niet mocht.

De toestemming om privéadressen op te vragen is voor de bewuste oud-advocaat ingetrokken. Hij heeft de KvK schriftelijk gemeld alle gegevens te hebben vernietigd, maar de instantie geeft aan geen verdere mogelijkheden te hebben om dit te controleren. Er is een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De toezichthouder weet nog niet of het de kwestie gaat onderzoeken.

„Je vertrouwt de KvK met je gegevens en dat is blijkbaar niet terecht”, zegt voorzitter van de Landelijk Studentenvakbond (LSVb) Ama Boahene, die het „heel zorgelijk” noemt dat gegevens blijkbaar zo slecht beschermd zijn. Ook haar privégegevens, net als die van andere huidige en oud-bestuursleden, zijn bij de oud-advocaat terechtgekomen. Boahene vraagt zich af hoe zeker het is dat de voormalig advocaat de gegevens heeft vernietigd en hoe de KvK dit in de toekomst gaat voorkomen.

De KvK ontdekte na de blunder dat meer uitgeschreven oud-advocaten nog autorisatie hadden om privéadressen op te vragen. Het gaat in totaal om 164 voormalige raadslieden. In 92 gevallen is ook na uitschrijving gebruikgemaakt van de toestemming om adressen op te vragen. De KvK onderzoekt nog of dit door de advocaten zelf is gebeurd of door kantoren waarvoor zij werkten.