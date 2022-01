Tumult in de Kamer: coronadebat geschorst om inbreng FvD

Zo’n oproep om wetten niet na te leven is in strijd met de regels van de Tweede Kamer bij het debatteren, het reglement van orde, zei Bergkamp. Toen Van Meijeren wilde uitleggen wat hij met de oproep bedoelde, zette Bergkamp zijn microfoon uit en schorste ze de vergadering. „Ik wil hier geen discussie over.”

Aanleiding voor het tumult waren uitspraken van Van Meijeren om de verantwoordelijken voor het coronabeleid te zullen ’opsporen, vervolgen en opsluiten’. GL-Kamerlid Lisa Westerveld vroeg hoe hij dat precies voor zich zag.

Na een betoog van de FvD’er, waarin hij sprak over ’crimineel beleid’ en opriep tot ’burgerlijke ongehoorzaamheid’, greep de Kamervoorzitter in: als Van Meijeren niet van plan was aangifte te doen van een ambtsmisdrijf, dan moest hij het onderwerp over vervolgen van politici voor tribunalen voorgoed laten rusten. „Ik roep alleen op tot burgerlijke ongehoorzaamheid”, zei Van Meijeren. Zo’n oproep om wetten in het land te overtreden, is in in strijd met de regels van de Tweede Kamer.

’Weerbaarder’

Na de schorsing ontstond tussen Kamerleden een hevige discussie. PVV-kamerlid Fleur Agema is het oneens met de FvD’er, maar vindt wel dat hij moet kunnen zeggen wat hij wil. „Vandaag is hij het die zijn afwijkende mening niet mag verkondigen, morgen ben ik het.” Agema probeerde buiten de microfoon VVD-Kamerlid Judith Tielen te kalmeren. „We moeten weerbaarder zijn. Hij staat maar op 7 zetels”, verwees ze naar FvD in de peiling.

Wybren van Haga, die FvD eerder verliet uit onvrede met de koers, mompelde: „Die stijgen twee zetels vandaag.” Wieke Paulusma discussieerde met Nicki Pouw: „Het gaat bij mij een grens over, dit wil zijn achterban. Ik zie filmpjes van hem ook, jammer genoeg, waarin hij oproept tot burgerlijke ongehoorzaamheid.”

Plas water

In alle opwinding stootte Caroline van der Plas met haar elleboog een glas water om over het bureautje van de voorzitter. Agema probeerde het plasje met een mapje papieren droog te wapperen.

Nadat Van Meijeren zijn betoog mocht vervolgen, zei hij over minister Ernst Kuipers dat zijn positie bestaat uit ’het likken naar boven en het trappen naar onderen’. Dat vond Bergkamp ’te veel op de persoon’ en ’smakeloos’.

Kritiek

Met haar ingreep doet Bergkamp iets wat zij voorgaande dagen in de ogen van Kamerleden naliet. Ze kreeg daarbij veel kritiek te verduren toen ze PVV-Leider Geert Wilders te veel zijn gang liet gaan en mensen liet beschuldigen die zich niet in de Kamer konden verdedigen. Nu lijkt haar ingreep eerder meer tumult te veroorzaken dan dat het de kalmte terugbrengt.