Gigantische kwal van 1,5 meter gespot voor Engelse kust

Daily was samen met cameraman Dan Abbot aan het duiken, toen ze de enorme kwal bij Falmouth spotte. Abbot legde Lizzie en de bloemkoolkwal al zwemmend naast elkaar vast. „We zagen het dier slechts een 30 meter van de kust liggen”, vertelt Abbot aan Yahoo News UK. „Het was een bijzonder moment, we waren allebei verbijsterd. Het dier was bijna net zo groot als Lizzie.”

De bloemkoolkwal, ook wel zeepaddenstoel genoemd, komt volgens bioloog Arthur Oosterbaan van natuurcentrum Ecomare langs elke kust van Europa massaal voor. „Meestal bereiken zeepaddenstoelen een doorsnede van zo’n veertig à vijftig centimeter”, zegt Oosterbaan tegen de NOS. „Maar soms groeien ze uit tot reuzenkwallen.”

Zachte winter

De bioloog vertelt aan de omroep dat dit te maken heeft met een zachte winter. „Normaal komen de kleine kwalletjes rond juli ter wereld. In augustus en september zijn het dan volwassenen. Daarna gaan de kwallen dood door de kou. De zeepaddenstoel is er dus eentje van vorig jaar”, zegt Oosterbaan.

Gevaarlijk voor mensen is het niet-stekende exemplaar niet. Bioloog Oosterbaan noemt de bloemkoolkwal ’totaal onschuldig.’