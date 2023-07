Eerst buien, maar daarna keren tropische temperaturen terug: zaterdag ruim 30 graden

Maandag is een wisselende dag. We krijgen te maken met stapelwolken, zon en een enkele bui. Het is met maximaal 19 tot 21 graden wel iets minder warm dan gebruikelijk, zo meldt Weeronline.

Dinsdagochtend start droog maar later op de dag wisselen zon en wolkenvelden elkaar weer af. Op veel plekken kan het ook nog even plenzen en met name in het zuiden gaat dit gepaard met onweer. Het wordt maximaal 18 tot 22 graden.

Ook woensdag zijn enkele buien mogelijk. Toch schijnt tussendoor vaker de zon en zijn er langere droge perioden. „De wind blijft stevig doorwaaien uit het westen tot zuidwesten. De temperatuur blijft met 18 tot 21 graden ietwat aan de lage kant voor de tijd van het jaar”, aldus Weeronline.

VIDEO Meteroloog Roosmarijn Knol legt in onderstaande video uit hoe het weerbeeld van de komende tijd eruit ziet. Artikel gaat verder onder de video.

Omslag

Vanaf donderdag slaat het weerbeeld om. De zon schijnt de hele dag fel en de temperatuur kan oplopen tot 24 graden.

Vrijdag is het wederom erg zonnig en vanaf zaterdag kan de temperatuur oplopen tot ruim 30 graden. Vanaf zondag neemt de kans op een regen- of onweersbui wel toe.