Eerste uitgebreide strooiactie van seizoen tegen gladheid

„Het was nog geen landelijke strooiactie, want dan strooien we ongeveer 1,2 miljoen kilo zout”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. „Wel is het zo dat we niet eerder dit seizoen zo’n grote hoeveelheid hebben gestrooid.” De strooiwagens gingen de weg op in onder met het westen van het land, het gebied rond Eindhoven en de omgeving van Utrecht.

Weeronline meldde dat het de komende dagen koud is met maximumtemperaturen tot 5 graden. Op Pakjesavond koelt het snel af en kan het op verschillende plaatsen vriezen.