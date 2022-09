Verdachte aangeklaagd voor moord op Nederlandse militair in VS

Voor de aanklachten werden verklaringen van Nederlandse soldaten en andere getuigen gebruikt, evenals videobeelden van een omstander en een bewakingscamera. Daaruit zou naar voren komen dat Duncan de schutter was.

De lokale krant The Indianapolis Star meldde eerder op grond van rechtbankdocumenten dat Duncan deel uitmaakte van een groepje dat afgelopen zaterdag uit was op ruzie. Toen een groep andere mannen daar niet op inging, waagden ze een poging bij de Nederlandse commando’s. Een van de ruziezoekers zou volgens een getuige vervolgens zijn neergeslagen, waarna een andere riep dat hij een vuurwapen zou gaan halen.

Even later vond de fatale schietpartij plaats. De 26-jarige korporaal werd met één kogel in zijn hoofd geraakt buiten het Hampton Hotel, aldus de krant. Hij overleed later in het ziekenhuis. In het hotel verbleven meer Nederlandse commando’s, die meededen aan een oefening in de staat Indiana. De twee gewonde militairen en het stoffelijk overschot worden deze week overgebracht naar Nederland.