Eerste zittingsdag van lang aanslagenproces in Brussel

Bij de aanslagen, ’s morgens vroeg eerst op de nationale luchthaven bij Zaventem en een uur later in metrostation Maalbeek, kwamen in totaal 32 personen om het leven. Ongeveer 340 mensen raakten gewond. De aanslag werd opgeëist door IS. Vier maanden eerder had dezelfde terreurcel toegeslagen in Parijs, waar 130 doden vielen.

De bekendste verdachte is Salah Abdeslam (32), een in Brussel geboren Fransman en de enige die de aanslagen in Parijs overleefde. Hij vluchtte naar Brussel, waar hij op 18 maart 2016 werd opgepakt. De terreurcel voelde het net sluiten en besloot daarom vier dagen later opnieuw toe te slaan, nu in Brussel. Abdeslam is in juni dit jaar in Parijs veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de aanslagen in de Franse hoofdstad.

De naam Mohamed Abrini (37) zal misschien niet meteen een bel doen rinkelen, maar zijn bijnaam wel. Hij was ’de man met het hoedje’, de terrorist die zichzelf op Zaventem niet opblies, maar wegliep. Zijn kilometerslange vlucht te voet naar het centrum van Brussel werd op diverse straatcamera’s vastgelegd. Hij droeg een hoedje. Abrini werd, samen met twee andere handlangers die in Brussel terechtstaan, drie weken later opgepakt. De Belgische Marokkaan heeft eveneens al levenslang gekregen voor zijn rol bij de aanslagen in Parijs. Twee anderen die in Brussel terechtstaan zijn in Parijs elk tot dertig jaar cel veroordeeld.

Het proces in het Justitia-gerechtsgebouw wordt gevoerd in de hoofdzaal, maar is voor de bijna duizend slachtoffers, nabestaanden en andere personen die schade hebben geleden (de zogeheten burgerlijke partijen) en hun advocaten vanuit zeven andere zalen per videoverbinding te volgen. Voor het proces, dat naar verwachting zes tot negen maanden zal duren, zijn strikte veiligheidsmaatregelen genomen.