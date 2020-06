Zwaarbewapend politieteam bij villa miljonair Naarden

Meerdere eenheden, een politiehelikopter, hondenbegeleiders en het team Dienst Speciale Interventies (DSI) van de Landelijke Eenheid, zwaarbewapend en met kogelvrije vesten, waren uitgerukt.

Op foto’s is te zien hoe de politie onder meer op het terrein van ’What Dreams May Come’ komt, een bedrijf van Igor Alberts en Andreea Cimbala, dat naar eigen zeggen duizenden mensen aan een ’hoger niveau van geluk en professioneel succes’ heeft geholpen.

Alberts zou naar eigen zeggen 100 miljoen euro hebben vergaard, zei hij vorig jaar tegen de BBC. Dat deed hij onder meer met ’multi-level marketing’, een piramide-achtig bedrijfsmodel, zo stelden onderzoeksjournalisten van Follow The Money. Die noemen Alberts en Cimbala ’het Black Diamond-koppel’. Alberts woont in een oud-villa van John de Mol, heeft elf kinderen en zou onder meer een Maserati en een Aston Martin bezitten. Hij is zondagavond niet meteen bereikbaar voor De Telegraaf.

Politie: onderzoek in volle gang

In de buurt ging al snel rond dat het om een inval ging. Dat is niet het geval. Een politiewoordvoerder vertelt dat er zondag een ’melding van een verdachte situatie’ werd gemaakt in de omgeving, en dat daarop werd opgeschaald. „Omdat er personen waren die mogelijk in het bezit van een vuurwapen waren, hebben wij uitgekeken met onder meer een helikopter.”

Er is op meerdere plekken naar de personen gezocht, benadrukt de woordvoerder. Of de bewuste persoon of personen inmiddels zijn gevonden, wilde hij niet zeggen. „Het onderzoek is wel in volle gang. In het belang daarvan kan ik er beter niets over melden.”

