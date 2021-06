Hoogzwangere vrouw (23) overleeft meerdere moordpogingen na weigeren abortus

De verdachten droegen bivakmutsen bij de moordpoging op een zwangere vrouw.Afbeelding Ⓒ Getty Images/iStockphoto

Ubach-Palenberg - Een hoogzwangere vrouw die weigerde een abortus te laten uitvoeren is meerdere keren aan de dood ontsnapt. Haar vriend Marcel W. (31) wilde haar in Ubach-Palenberg, enkele honderden meters over de grens met Rimburg, laten vermoorden. Hij zou zijn ex Tamara K. (24) en broer Markus (38) hebben betrokken bij een plan met bijna Hollywoodachtige kenmerken.