Levenslang geëist voor ’ongekend brutale’ kwartetmoord Enschede

Vlnr: Dejan A., Camil A. en Denis A. Ⓒ Illustratie Petra Urban

ALMELO - Het hardnekkige zwijgen van vader Camil A. en zijn zoons Dejan en Denis A. over hun rol bij de viervoudige moord in een growshop in Enschede, heeft hen niet geholpen. In de rechtbank van Almelo hoorden zij vrijdag alle drie een levenslange gevangenisstraf tegen zich eisen.