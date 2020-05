Kleindochter popelt om op bezoek te gaan bij 99-jarige opa

Elke dinsdag ging Rhijja Jansen langs bij haar opa in het woon-zorgcentrum en dat hoopt ze snel weer te kunnen doen. Ⓒ eigen foto

Heiloo - „Ik sta te popelen!” Elke dinsdag gaat, of beter ging, Rhijja Jansen langs bij haar opa, die in juli 99 jaar wordt. „Hij zit graag op de praatstoel”, vertelt Rhijja lachend. „En hij is een wat moeilijke eter. We gaan elke week samen lunchen, en dan praat hij honderduit. Dan vergeet hij gewoon om te eten. Maar als je bij hem zit, kun je hem stimuleren. Zien eten, doet eten. Dus het helpt om dit samen te doen.”