Krakers pand Russische miljardair in Amsterdam mogen blijven

„Tijdens de zitting bij het hof bleek dat de krakers regelmatig activiteiten organiseren waarop veel personen afkomen”, meldt het gerechtshof. „Daarvoor is het pand, een woning, niet geschikt. Het huisrecht van de krakers is geen vrijbrief voor dergelijke activiteiten. Bovendien mogen ook krakers geen overlast veroorzaken. Volgens het hof moeten de krakers er daarom rekening mee houden dat zij alsnog kunnen worden ontruimd, indien zij in strijd handelen met de woonbestemming van het pand en/of structurele overlast veroorzaken.”

Volozj is de oprichter van de Russische zoekmachine Yandex en staat op een sanctielijst van de EU. Hierdoor zijn al zijn tegoeden en bezittingen in de EU bevroren. De krakers hadden de indruk dat Volozj het pand wilde verhuren om er winst mee te maken, omdat hij het huis een opknapbeurt geeft en er extra adressen aan het huis waren toegevoegd. De rechter zag in november geen aanleiding om het pand te laten ontruimen, omdat er geen wettige reden zou zijn voor de leegstand van het pand. Een verbouwing is een wettige reden, maar die is vanwege de EU-sancties niet toegestaan.

Aanvechten

„De bezetting van het appartement van de familie Volozj door de zogenaamde krakers is illegaal en een flagrante schending van de eigendoms- en persoonlijke rechten van de familie”, liet de advocaat van de familie voor de uitspraak van dinsdag weten. De Russische miljardair zou zijn plek op de sanctielijst van de EU aanvechten. „Bovendien gelden de sancties niet voor zijn gezinsleden - zij hebben het volste recht hun eigen gezinswoning te gebruiken wanneer zij dat willen.”

De advocaat van de miljardair gaf ook in november aan dat het huis voor eigen gebruik bedoeld is en dat hij er met zijn gezin af en toe zou willen verblijven „om van de mooie stad Amsterdam te genieten.” De rechter vond dat toen niet aannemelijk, onder meer omdat het voor Volozj vanwege de strafmaatregelen niet mogelijk is om naar Nederland te reizen.