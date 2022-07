Vakanties voor de deur: kans op zeer warm zomerweer stijgt

Terwijl we nu te maken hebben met relatief koel zomerweer, gaat het roer na het weekend dus behoorlijk om. Als de hitte daadwerkelijk naar het noorden trekt, neemt ook de kans op warme nachten toe. „In die zeer warme lucht wordt afkoelen tijdens de avond- en nachturen een stuk moeilijker en ligt een reeks plaknachten ligt op de loer.”

Of het ook tot een hittegolf komt - vijf dagen boven de 25 graden, waarvan drie dagen boven de 30 graden - moet de komende dagen duidelijk worden.

Hitte in zuiden Europa

Nederlanders die volgende week naar Zuid-Europa afreizen worden sowieso wel geconfronteerd met temperaturen boven de 40 graden. „In Spanje, Portugal en het zuiden van Frankrijk wordt het echt heet.”

Een Amerikaans weermodel voorspelt op de wat langere termijn - in de week van 18 juli - zelfs temperaturen van boven de 40 graden in de Benelux, maar dat moet volgens Willemsen om meerdere redenen ’met een paar korrels zout’ worden genomen.

Extreme uitschieters

„Pluimen in het Amerikaanse model laten wel vaker extreme uitschieters zien, dus dan is het leuk om die er uit te pikken. Het Amerikaanse model komt bovendien met meerdere berekeningen per dag, die wijzen niet allemaal in die richting. Bovendien is die voorspelling nog erg ver weg, dus erg onzeker.” In de laatste berekeningen laat het Amerikaanse model overigens weer maximale temperaturen van rond de 35 graden zien.