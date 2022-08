Rusland laat nieuw ruimtestation zien

Rusland wil zijn afhankelijkheid van westerse landen verminderen en op eigen kracht verder gaan met een ruimtestation. Daarom werd het nieuwe model maandag gepresenteerd. Het nieuwe station moet plaats gaan bieden aan vier Russische astronauten en zal, net als het ISS, in een baan om de aarde draaien. Het ruimtestation moet in twee fases gebouwd en gelanceerd worden. De eerste fase is gepland voor 2025 tot 2026. De lancering van de tweede fase is gepland voor 2030 tot 2035.

Het nieuwe ruimtestation, zal niet continue bemand worden, maar voor twee keer per jaar voor langere perioden worden bemand.

ISS

Het ISS draait sinds 1998 in een baan rond de aarde. Het is een samenwerkingsproject van Rusland met de Verenigde Staten, Europa, Canada en Japan. De westerse landen zijn deels afhankelijk van Rusland om bemanningsleden naar het ruimtestation te brengen. Rusland op zijn beurt kan de inkomsten daarvan goed gebruiken. Andere ruimteprojecten van Rusland met andere landen zijn vanwege de oorlog gestopt, zoals een missie met Europa naar Mars.