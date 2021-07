Nederlanders in Italië spoor bijster: ’Niemand vraagt om testbewijs’

Chantal Edens met hond Summer voor de tent. Ⓒ De Telegraaf

LAZISE - Nederlandse vakantiegangers aan het Gardameer hebben zich tot in de puntjes voorbereid voor ze op reis gingen. Dénken ze, want de informatie voor toeristen is zo wisselvallig als het Noord-Italiaanse weer dezer dagen. Het lijkt wel of iedereen een ander verhaal heeft over waar je nou als campinggast in De Laars aan moet voldoen.