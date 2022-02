Petitie tegen coronapas groeit met recordsnelheid

De petitie van oud-CDA-staatssecretaris Mona Keijzer die verwijst naar een manifest onder het motto Onverdeeld Open is sinds vrijdag al meer dan 600.000 keer getekend. Zondagavond ging de teller over het half miljoen heen. „De snelheid waarmee de petitie is gegroeid is een record. Vrijdagavond explodeerde het gelijk. We zaten meteen aan de piek van de capaciteit van de server”, aldus Rustema.

Grens een miljoen

Hij voorziet dat deze week de grens van 1 miljoen handtekeningen doorbroken wordt. „Als de petitie in dezelfde populariteit doorgaat als de afgelopen dagen dan komen er 15.000 per uur bij”, vertelt de oprichter van de site. Dat is het maximale aantal dat de site momenteel aankan.

„Als er meer vraag binnenkomt dan de server kan verwerken dan laadt de pagina niet. Mensen krijgen dan een foutmelding: probeer het later weer. Wat we nu zien is dat mensen die al hebben ondertekend heel de tijd terugkomen op de site om te kijken: en hoeveel zijn het er nu? Maar dat belast de server weer waardoor er minder capaciteit is voor mensen die komen om te ondertekenen”, zegt Rustema.

Een eerdere oproep op petities.nl voor een vuurwerkverbod leverde 467.500 handtekeningen op. Rustema: „Maar dat is een petitie die in meerdere jaren is opgebouwd, steeds rond de kerst kwamen er dan weer een heleboel handtekeningen bij.” Een andere petitie, voor het vervroegen van borstkankeronderzoek, kreeg 398.000 steunbetuigingen.

Heropenen samenleving

In het manifest Onverdeeld Open pleit een brede coalitie van prominenten voor het heropenen van de samenleving zonder coronapas. „Nu duidelijk wordt dat ook dit coronavirus endemisch zal worden, mogen coronatoegangsbewijzen geen plaats krijgen in de ’gereedschapskist’ van een vrije democratie. Wij roepen de regering en het parlement op om het coronatoegangsbewijs per direct af te schaffen”, zeggen ze.

Onder de opstellers van het manifest zijn ex-politici, medici, juristen, ondernemers en wetenschappers, onder wie oud-Kamerleden Joël Voordewind (ChristenUnie), Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) en Michel Rog (CDA). Ook hoogleraar Jan Rotmans, cabaretier Guido Weijers en de regisseurs Dick Maas en Martin Koolhoven staan onder de oproep.

Volgens Rustema heeft Onverdeeld Open een goede kans van slagen. „Het is een lijst waarop bekende Nederlanders en experts staan. Ook de naam is heel goed gekozen en qua timing is het perfect.”