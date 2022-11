December start kouder dan normaal: dit is nu de kans op een witte kerst

Gemiddeld is het begin december overdag een graad of 7 en ’s nachts een graad of 2. De verwachting toont nu op de meeste dagen maxima van 2-4 graden en lichte vorst in de nachten. Een oostenwind voert vrij koude lucht aan, maar echte winterkou zal ons land niet bereiken. De matige oostenwind veroorzaakt gevoelstemperaturen van -2 tot -5 graden. Als het in de nacht opklaart, kan het kwik dalen tot -5.

Begin december is het vaak bewolkt. „Door het grijze weer breken de donkere dagen voor kerst al vroeg aan. De kans op neerslag is klein, maar zo nu en dan is een beetje regen of natte sneeuw mogelijk”, aldus Van Wezel.

Kerst

De prognoses voor de kerstdagen, over iets meer dan drie weken, zijn nog onzeker. Het vrij koude weer van begin december zal waarschijnlijk verdwijnen. „Statistisch gezien is de kans op een witte kerst slechts zeven procent. Maar boterzacht lijkt het dit jaar niet te worden en daarmee mag de liefhebber van sneeuw met kerst nog hoop houden”, aldus Van Wezel, die wel waarschuwt dat de verwachting nog onzeker is. „Voor een witte kerst moet het precies op het goede moment wat kouder zijn dan normaal en dan moet er ook nog wat neerslag vallen.”