Schrijfster Naima El Bezaz (46) overleden: ’Ze was ontzettend lief en geestig’

Op haar overlijden volgen geschokte reacties. „Je was een ontzettend lief en geestig mens, en altijd verrassend. Ik ga je vreselijk missen”, schrijft Khadija Arib, voorzitter van de Tweede Kamer. Haar uitgever Oscar van Gelderen schrijft op Twitter: „So long, lieve, grappige, dappere Naima el Bezaz. #shinebrightlikeadiamond.”

Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem, laat weten: „Diep ontdaan over de dood van Naima El Bezaz en diep bedroefd om het gemis van zo’n geestige en originele vrouw en auteur leef ik mee met het mooie gezin dat zij nalaat.”

El Bezaz was van Marokkaans-Nederlandse afkomst. Ze debuteerde op 21-jarige leeftijd met de roman De weg naar het noorden.

Haar roman Vinexvrouwen, uit 2010, betekende haar doorbraak. Twee jaar later, in 2012, bracht ze het vervolg Méér Vinexvrouwen uit. In 2013 publiceerde El Bezaz haar laatste boek In dienst van de duivel.

Depressies

Schrijver Abdelkader Benali maakte zaterdagmorgen het overlijden van El Bezaz bekend op Twitter.

De schrijfster worstelde met depressies, daar werd ze ook voor behandeld. Volgens de NOS maakte ze zelf een einde aan haar leven. Ze laat een echtgenoot en twee dochters na.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Bel 113 of kijk op www.113.nl