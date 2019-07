Doden door aanslag bus Afghanistan

Een gewonde passagier wordt behandeld in een ziekenhuis in Herat. Ⓒ EPA

KABUL - Door een aanslag in het westen van Afghanistan zijn woensdag zeker 35 mensen om het leven gekomen. Zij zaten in een passagiersbus die door een bermbom werd getroffen in de provincie Farah. Minstens 27 personen raakten gewond, zeggen de autoriteiten.