Fietser (17) overleden, vluchtende automobilist verdacht van drankrijden

De 29-jarige verdachte is een man zonder vaste verblijfplaats. Hij zit momenteel vast, maar vluchtte in eerste instantie nadat hij de jongen had aangereden. Zijn zwaarbeschadigde auto en hijzelf werden niet veel later door agenten aangetroffen. De man wordt nu door de politie verdacht van het rijden onder invloed, het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval en het verlaten van de plaats van het ongeval.

Volgens een getuige werd het zwaargewonde slachtoffer van achteren aangereden door de automobilist. De vriend die naast hem fietste, bleef ongedeerd.

De verdachte wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.