De klok tikt door voor Nasrallah

Hezbollah-leider Hassan Nasrallah komt amper zijn schuilplaats nog uit, uit angst voor een liquidatie. Ⓒ Foto EPA

TEL AVIV - En toen was er nog maar één. Van de vier namen die bovenaan Israëls potentiële hitlist prijkten, zijn er het afgelopen jaar drie geliquideerd. Alleen Hassan Nasrallah is nog in leven. De Hezbollah-leider, die zich al jaren niet in het openbaar vertoont, zou zijn bewegingen inmiddels nog verder hebben ingeperkt, uit angst te worden uitgeschakeld door Israël.