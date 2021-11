Premium Het beste van De Telegraaf

Regelmatig handen wassen en afstand houden óók effectief Internationaal onderzoek: ruim helft minder verspreiding coronavirus door mondkapjes

Door Niels Kalkman

Amsterdam - Het dragen van mondkapjes zou de verspreiding van het coronavirus met 53 procent verlagen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek dat gepubliceerd is in BMJ, een wetenschappelijk tijdschrift. Vier vragen over dit onderzoek.