Echtpaar stuit op 300 kilo wegende inktvis tijdens strandwandeling

Dat vertelt de vrouw aan Live Science. Haar eerste instinct was om het vier meter lange zeedier terug de oceaan in te duwen. „Maar toen ik beter keek, zag ik dat het niet meer leefde”, aldus Grosse.

In eerste instantie dacht het koppel uit Kaapstad dat ze een ’majestueus prehistorisch dier’ trof op het strand. Dat bleek niet het geval, het dier in kwestie was een Atlantische reuzeninktvis, ook wel architeuthis dux genoemd. Het dier wordt maar zelden gespot.

Doodsoorzaak

Mogelijk kwam de zeldzame inktvis de avond ervoor om het leven in de grote golven op zee. „Ik heb begrepen dat deze prachtige inktvis aangespoeld is door een grote golf op zaterdagochtend in de vroege uurtjes. We hebben gekeken of we bijt- of ander letsel konden waarnemen, maar hebben niet gevonden”, besluit Grosse.