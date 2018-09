Verkiezingsuitslag Meierijstad: CDA en Team Meierijstad grote winnaars

In de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel mochten 63.000 van de 80.000 inwoners woensdag naar de stembus om een gemeenteraad te kiezen voor Meierijstad. Qua oppervlakte wordt de nieuwe gemeente de grootste van Noord-Brabant.

Landelijke partijen als SP, VVD en PvdA behalen een flink aantal minder zetels dan de twee koplopers. CDA-leider Sybrand Buma is in Schijndel, waar de verkiezingsresultaten worden gepresenteerd. Tijdens de voorgaande gemeenteraadsverkiezingen in Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel scoorde het CDA ook al goed.

PVV doet niet mee

In hoeverre deze gemeenteraadsverkiezingen een reële graadmeter is voor de landelijke verkiezingen in maart 2017 is maar de vraag. Zo doen partijen als de PVV en 50Plus niet mee, terwijl vier lokale partijen juist hoge ogen hopen te gooien.

Het besluit van de gemeentebesturen om te fuseren is niet bij alle inwoners goed gevallen. Sommigen zeggen ban te zijn voor negatieve veranderingen: dat gemeentelijke heffingen stijgen en subsidies voor verenigingen omlaag gaan.