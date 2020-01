Halsema: geen patseraanpak wegens ’schijn van etnisch profileren’

In Rotterdam worden dikwijls automobilisten die in dure auto’s rijden staande gehouden en wordt hen de gelegenheid geboden om aan te tonen dat de auto waarin gereden wordt ook echt van hen is. Als zaken niet in de haak zijn, wordt de auto in beslag genomen. Eerder werd er door de VVD al voor gepleit om het systeem landelijk in te voeren.

Halsema heeft afgelopen jaar, nadat in de gemeenteraad hierom gevraagd werd, in de driehoek met politie en OM besproken om af te zien van dergelijke pro-actieve verkeerscontroles. Wel wil ze inzetten op ’dynamische verkeerscontroles’. Die worden uitgevoerd door rechercheurs met kennis over de zware criminaliteit. Er wordt dan op basis van meerdere omstandigheden altijd eerst een reguliere verkeerscontrole uitgevoerd, waarbij het rij- en kentekenbewijs gevorderd wordt.

Drugs of wapenbezit

De rechercheurs stellen vervolgens vragen om te onderzoeken of er sprake is van andere strafbare feiten, zoals het in bezit hebben van drugs of wapens. De automobilist hoeft hier echter niet aan mee te werken als hij of zij dat niet wil. Als er na de controle op grond van de wegenverkeerswet geen verdenking ontstaat van een strafbaar feit, zal de controle stoppen.