Ombudsman verrast door idee Rutte

Rutte presenteerde zijn idee maandagavond in Nieuwsuur. Uitgerekend een dag later kwam ombudsman Van Zutphen naar de Tweede Kamer om zijn jaarverslag te overhandigen. Van Zutphen refereerde in een toespraak in de Kamer aan het plan van Rutte en kaatste de bal terug: „Ik zoek een club die mijn rapporten leest.”

De ombudsman beklaagt zich al tijden over het gebrek aan menselijkheid in de omgang tussen overheidsinstanties en de belastingbetaler. Regelmatig stelt hij aan de kaak dat Nederlanders te veel een nummertje zijn geworden.

De club van Van Zutphen is al sinds 1982 het loket waar klachten van burgers over het handelen van de overheid worden behandeld. Wat dacht de ombudsman kijkend naar Rutte’s suggestie om zo’n club op te zetten? „Ik dacht aan mezelf! Je hoeft niet verder te zoeken die is er al. Ik weet niet waarom hij het als nieuw presenteert”, reageert Van Zutphen. „Maar het is wel nodig. Die verbinding tussen overheid en burger moet gelegd worden. Ik wil hem niet vangen op zijn woorden, maar wel op zijn idee.”