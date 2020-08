Bloedheet maar openluchtbad dicht vanwege nachtelijke inklimmers

Het Sportbedrijf Rotterdam heeft in samenspraak met de gemeente besloten het zwembad voorlopig dicht te houden nadat opnieuw een groep volwassenen over de omheining was geklommen voor een nachtelijke zwempartij. Vanwege een soortgelijk voorval ging het zwembad vorige maand ook een paar weken op slot.

Raadslid Michel van Elck van Leefbaar Rotterdam snapt de boosheid van de inwoners van Pernis volledig. „Het is werkelijk van de zotte dat zij de dupe worden van het wangedrag van de insluipaso’s.” Hij heeft het college via raadsvragen om opheldering gevraagd en wil dat het zwembad zo snel mogelijk weer opengaat.

„Veel mensen gaan dit jaar niet op vakantie en zijn aangewezen op voorzieningen zoals het zwembad in Pernis”, aldus Van Elck. Dat de inzet van een nachtwaker te duur is, gaat er bij hem niet in. „Er wordt wel een half miljoen euro vrijgemaakt voor extra ondersteuning voor de tien wethouders. Het is duidelijk waar de prioriteiten van dit college liggen. Ik begrijp heel goed dat inwoners van Pernis zich niet serieus genomen voelen.” Volgens Van Elck moet het probleem worden aangepakt, maar wordt er voor de makkelijkste oplossing gekozen.