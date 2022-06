Premium Het beste van De Telegraaf

Bewijs OM voor het neerhalen van MH17 bevat ’cruciale gaten’, stelt verdediging van Poelatov

Door Saskia Belleman

Sabine ten Doesschate en Boudewijn van Eijck, de advocaten van Oleg Poegalov. Ⓒ ANP / ANP

SCHIPHOL - Er zitten cruciale gaten in het bewijs van het Openbaar Ministerie voor het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014. Er werden in die periode in het strijdgebied talloze raketten afgevuurd, maar daarvoor hebben de onderzoekers een blinde vlek gehad.