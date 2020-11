Coronamedicijn: remdesivir valt af, reumamiddel tocilizumab werkt wél

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - In de zoektocht naar bestaande geneesmiddelen die het ziektebeloop van Covid-19-patiënten in ziekenhuizen kunnen verbeteren, is de vaak toegepaste virusremmer remdesivir afgevallen. De WHO heeft landen geadviseerd het middel van het lijstje te schrappen. Maar er is ook goed nieuws: het reumamiddel tocilizumab werkt wél.