’Man in ninja-pak’ valt Amerikaanse soldaat aan met samoerai-zwaard

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

De in beslag genomen katana, Japans voor ’lang zwaard’ en bekend van de samoerai. Ⓒ Kern County Sheriff's Office

Ridgecrest (CA) - Een man in ninja-kledij heeft op een verlaten vliegveld in Californië in het midden van de nacht een Amerikaanse soldaat aangevallen met een zwaard. Het slachtoffer werd onder meer gestoken in zijn been nadat de 35-jarige verdachte ineens voor zijn neus opdook.