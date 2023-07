Doemscenario ’tijdelijke’ opvang Oekraïners: asielketen raakt verstopt

Officieel verblijven er in ons land nu ruim 94.000 Oekraïners, van wie 76.000 in de opvang bij gemeenten. Dat recht op opvang, zorg, onderwijs en toegang tot de arbeidsmarkt vloeit voort uit de tijdelijke beschermingsrichtlijn die de EU van stal haalde na de Russische inval in Oekraïne. De regeling kan nog eenmaal worden verlengd, maar loopt tot uiterlijk 4 maart 2025. Welke status Oekraïense ontheemden daarna hebben, is nog onduidelijk.

„Hoelang moeten gemeenten nog opvang blijven regelen? Hoelang kunnen werkgevers op Oekraïense werknemers rekenen?”, stelt voorzitter Monique Kremer van de Adviesraad. „Het kabinet móet hier snel een antwoord op hebben, anders dreigt het doemscenario. Dan gaan Oekraïners de reguliere asielketen in die nu al overbelast is.”

Een vervolg op de tijdelijke bescherming zou het best in EU-verband moeten. „Maar Nederland moet er niet op wachten en nu al zelf het initiatief nemen”, zegt Kremer. „Denk aan een tijdelijke verblijfsvergunning voor 5 of 10 jaar, gekoppeld aan de wederopbouw. Daarin kun je afspraken maken over huisvesting, scholing en werk. Dat moet in overleg met Oekraïne. Dat kan bij de wederopbouw profiteren van kennis die z’n burgers in andere EU-landen hebben opgedaan.”