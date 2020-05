‘Samenleving opent onder politieke druk: uitkomst onbekend’

„Als het kabinet twee of drie weken langer had gewacht met het versoepelen van de maatregelen, hadden we de samenleving met minder onzekerheden kunnen openen.” Dit zegt Wierd Duk in de nieuwste aflevering van zijn podcast In het land van Wierd Duk. Volgens de Telegraafverslaggever blijft de wetenschap achter de versoepeling onduidelijk en is het kabinet vooral gezwicht voor de toenemende druk vanuit de samenleving.