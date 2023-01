Dodental door winterkou in Afghanistan gestegen tot boven de 120

In de hoofdstad Kabul zakte de temperatuur tot -20 graden met talloze meldingen van bevroren waterleidingen. Volgens meteorologen werd in de centrale provincie Ghor -34 graden gemeten. Zware sneeuwval heeft op tal van plekken belangrijke wegen geblokkeerd, waardoor sommige streken volledig zijn afgesloten. Legerhelikopters konden niet landen in de meest bergachtige gebieden.

„De meeste mensen die door de kou zijn omgekomen, waren herders of mensen die op het platteland woonden. Ze hadden geen toegang tot gezondheidszorg”, zei een bestuurder tegen de BBC. Hij gaf aan de komende tien dagen minder koud weer is voorspeld.

Het land verkeert in een zware economische crisis en lijdt onder sancties tegen het Taliban-regime dat in de zomer van 2021 weer aan de macht kwam na decennia van conflict en geweld. Volgens de Verenigde Naties heeft twee derde van de bevolking dringend humanitaire hulp nodig. Veel organisaties hebben de hulpverlening echter beëindigd nadat de islamitische heersers Afghaanse vrouwen eind vorig jaar verboden om voor hulporganisaties te werken. Het regime ziet ondanks de vele protesten in binnen- en buitenland geen reden dat verbod in te trekken.