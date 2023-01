Extreem koud weer eist tientallen levens in Afghanistan

Het is volgens hem in geen jaren zo’n koude winter geweest. In de centrale provincie Ghor zijn met -33 graden de laagste temperaturen gemeten.

Het land verkeerde voor de winter al in een humanitaire crisis. De machtsovername door de extremistische Taliban in 2021 heeft de economie verlamd en het land beroofd van tegoeden in het buitenland en veel buitenlandse hulp waar de vorige regering op steunde. Volgens internationale hulporganisaties lijden zeker 4 miljoen van de 38 miljoen mensen in het land aan ondervoeding en dreigt deze winter honger voor de helft van de bevolking.