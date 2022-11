Premium Het beste van De Telegraaf

’Europa wil gewoon minder vee’ Stikstofcrisis: kabinet in Brussel met een kluitje in het riet gestuurd

Door Mike Muller en Alexander Bakker Kopieer naar clipboard

De ministers Mark Harbers, Christianne van der Wal, Henk Staghouwer en Hugo de Jonge (v.l.n.r.) kwamen in Brussel van een koude kermis thuis. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Het is een topdelegatie van vier ministers niet gelukt om in Brussel versoepelingen van het stikstofbeleid af te dwingen. „Het was absoluut vruchteloos”, zegt stikstofminister Christianne van der Wal in een gesprek met De Telegraaf over de Brusselse afgang. „Europa wil gewoon minder vee.”