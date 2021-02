Aanhouding voor bombrieven in Duitse voedingsindustrie

Dinsdag was in het Zuid-Duitse Eppelheim een pakketje ontploft bij een drankenfabrikant. Woensdag raakten drie medewerkers van een Lidl-kantoor in het eveneens Zuid-Duitse Neckarsulm gewond door een exploderende bombrief. Zij moesten naar een ziekenhuis, maar er was geen levensgevaar. In een distributiecentrum bij de luchthaven van München werd woensdagnacht een explosief gevonden en onschadelijk gemaakt. De bombrief was gericht aan een Beiers voedingsbedrijf, dat honderd werknemers evacueerde.

De Duitse justitie heeft een onderzoekseenheid van meer dan honderd rechercheurs op de zaak gezet.