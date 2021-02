Commissie: overheid handelde rechtmatig rond arrestatie Julio Poch

Tot dat oordeel komt een onderzoekscommissie onder leiding van voormalig advocaat-generaal Ad Machielse van de Hoge Raad. Het onderzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) en de politie is ’in alle fasen rechtmatig geweest’, stelt de commissie, die daar ruim een jaar onderzoek naar deed. Bovendien heeft Nederland Poch volgens onderzoekers niet ’per se’ in Argentinië willen laten berechten.

„Nederland maakt zich hard voor een actieve opsporing en vervolging van daders van dat soort misdrijven, zowel in Nederland als daarbuiten. Dus onderzoek naar de Argentijn Poch, die ook Nederlander was geworden, kon niet achterwege blijven”, zegt Machielse in een toelichting. „Nederland diende verplichtingen, die voortvloeien uit verdragen zoals het Folteringverdrag en het Verdrag tegen gedwongen verdwijningen, serieus te nemen”, zegt Machielse over het verstrekken van inlichtingen.

Uitlevering

Poch werd in 2009 opgepakt in de Spaanse stad Valencia, tijdens zijn laatste vlucht voordat hij met pensioen ging. In 2010 werd hij uitgeleverd aan de Argentijnse autoriteiten. Die waren door Nederlandse informatie op de hoogte van zijn verblijf daar. Nederland had geen uitleveringsverdrag met Argentinië, Spanje wel. Critici noemen het opzetje dan ook een verkapte uitlevering. Poch eiste vijf miljoen euro schadevergoeding.

Daar oordeelt Machielse na zijn onderzoek negatief over. Zijn commissie vindt dat het verschaffen van inlichtingen aan Argentinië over de vliegbewegingen van Poch „geen verkapte uitlevering in gang heeft gezet”, blijkt uit een verklaring. „De Nederlandse Staat heeft niet teweeggebracht dat Poch is afgeweken van wat hij van plan was te doen, te weten het volgens schema uitvoeren van een vlucht voor Transavia naar Valencia.”

Onderzoekers stellen dat het te rechtvaardigen is dat met de Argentijnen werd gedeeld dat Poch naar Valencia zou vliegen. „Op basis van de internationale verdragen was Nederland gehouden tot het verstrekken van inlichtingen, ook al zou dat kunnen leiden tot de aanhouding van Poch in een ander land.”

Julio Poch (links) met zijn advocaat Geert Jan Knoops.

Nederland hoefde ook niet na te gaan of de verdenkingen voldoende zouden zijn voor een veroordeling in Argentinië. „Nederland mocht erop vertrouwen dat Argentinië, dat zich inmiddels had aangesloten bij mensenrechtenverdragen, de grondrechten van Poch zou respecteren en hem een eerlijk proces zou geven.”

Ook toenmalig minister van Justitie Hirsch Ballin heeft correct gehandeld, luidt het oordeel. „Hij heeft geen persoonlijke opdracht gegeven tot het onderzoek en zich niet inhoudelijk met het politieonderzoek bemoeid. Hij heeft geen ministeriële aanwijzingen gegeven aan het OM.”

Connectie Zorreguieta

Ook de connectie tussen Poch en Jorge Zorreguieta, de vader van koningin Máxima, is onderzocht. Zorreguieta was minister tijdens het junta-regime van dictator Jorge Videla. De commissie heeft geen aanwijzingen of bewijzen kunnen vinden voor beweringen van een mogelijke deal met de Argentijnse autoriteiten dat Zorreguieta niet vervolgd zou worden, in ruil voor de uitlevering van Julio Poch.

Wel zijn de onderzoekers gestuit op een vruchteloze poging „om te interveniëren in het onderzoek”. Dit zou zijn gedaan vanuit kringen rond het Koninklijk Huis in de voorzomer van 2007 via Eurojust, dat bij het vooronderzoek naar Poch een faciliterende rol speelde. „Navraag door de commissie over het voorval bij het Kabinet van de Koning heeft tot niets geleid. De commissie draagt geen kennis van, noch heeft aanwijzingen voor, mogelijk andere vergelijkbare interventies.”

Poch werd ervan verdacht dat hij als militair piloot tijdens de ’vuile oorlog’ tussen 1976 en 1983 in Argentinië betrokken was bij zogenoemde dodenvluchten, waarbij tegenstanders van dictator Videla werden gedrogeerd en uit vliegtuigen werden gegooid. Poch zat acht jaar gevangen, maar werd eind 2017 vrijgesproken. Het Argentijnse openbaar ministerie ging tegen het vonnis in hoger beroep.