Nederlandse vlag in Tweede Kamer

In veel landen is het een traditie om de nationale vlag te tonen in de zaal van het parlement. Nederland kent deze traditie niet. Het voorstel van SGP-fractievoorzitter Van der Staaij kreeg op sociale media al veel lof, daarom besloot de politicus om het vanavond in stemming te brengen.

Alleen de dierenpartij stemde tegen het voorstel.

Wijkverpleging

De hele Tweede Kamer vindt verder dat het nieuwe kabinet niet mag bezuinigen op wijkverpleegkundigen. Het kabinet heeft al toegezegd om de zorgverleners te ontzien, wel kan er bezuinigd worden op de bureaucratie in de wijkverpleging.

De Tweede Kamer ging twee volle dagen in debat met premier Rutte over het regeerakkoord. De oppositie wist al met al weinig voor elkaar te krijgen.

Dubbele nationaliteit

PVV-leider Wilders maakte opnieuw een punt van de dubbele nationaliteit van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Visser (Defensie). Wilders vindt dat bewindspersonen alleen de Nederlandse nationaliteit mogen hebben om de schijn van loyaliteit naar een ander land te voorkomen. Hij zegde daarom het vertrouwen op in de twee bewindslieden.

Rutte noemde de motie van wantrouwen in een reactie „verwerpelijk”. „Ik krijg hier een vieze smaak van in mijn mond”, reageerde de premier.

Ook minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) kreeg een motie van wantrouwen vanwege een oude column van hem over terugkerende jihadisten. Beide moties kregen zoals verwacht onvoldoende steun in de Kamer.

