Immunoloog: ’Nog veel onduidelijk over plotselinge kinderziekte’

De kinderen die in Nederland als gevolg van de ziekte op de intensive care zijn beland, zijn er tot nu toe altijd goed uitgekomen. Ⓒ ROBIN UTRECHT

AMSTERDAM - In Nederland zijn enkele kinderen op de intensive care beland wegens een ziekte die mogelijk is veroorzaakt door het coronavirus. Ook in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Zwitserland en de Verenigde Staten is het aantal jonge patiënten in korte tijd toegenomen.